Denuncia la scomparsa del figlio di 4 anni ma è con il padre a dormire sulla spiaggia

(Di martedì 6 agosto 2024) Fermo, 6 agosto 2024 -ladeldi quattroe la polizia lo trova insieme alche stava festeggiando con gli amici, mentre il bambino dormiva in. Tutto inizia quando al 112 arriva la chiamata di una giovane straniera che, piangendo, racconta di non aver più notizie del suo bimbo. Il piccolo si è recato con il papà - ex convivente - in una piscina di un locale immediatamente fuori provincia, quando, verso l’ora di cena, dopo una breve chiamata dell’uomo nella quale spiega che sta andando via, le comunicazioni si interrompono. Il cellulare risulta non raggiungibile e la giovane, temendo il peggio, dopo alcune ore, si rivolge alla polizia. Scattano le indagini, nelle quali la macchina dei soccorsi si mette in moto per trovare, attivando ogni possibile ricerca nei luoghi dove il papà può essersi recato con il bambino.