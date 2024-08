Cose da fare in casa prima di andare in vacanza | la guida

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Finalmente è arrivato il momento che tutte stiamo aspettando: staccare la mente da tutto, dalla routine, dal lavoro, per riempire gli occhi di bellezze e il bagaglio di esperienze. Ma,divia, è necessariouna to do list, ovvero una lista didaindiin. Siamo impegnatissime e trafelate tra valigia, passaporto, documenti, che spesso non prestiamo abbastanza attenzione allama è un errore! Dispensa, acqua, corrente, elettrodomestici ecco cosa non dimenticare mai, per viaggiare sereni verso la destinazione prefissata. Il primo step? Un check della dispensa e del frigorifero Sapete cosa dicono gli esperti? Non dobbiamo maila spesadi partire! Un errore che talvolta facciamo, ammettiamolo: magari vediamo una bella offerta, siamo incuriosite dagli sconti, ed ecco che l’errore è dietro l’angolo.