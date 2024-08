Taranto è scontro tra il sindaco Melucci e Massimo Giove | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildi, Rinaldo, rompe il suo silenzio sulla questione delCalcio e lo fa attraverso una nota in cui non risparmia attacchi all’ex presidenteche lo ha chiamato in causa come uno dei principali responsabili nella sua scelta di lasciare il club. “Da nessuna parte si è mai vista una simile incresciosa gestione del calcio e tanta insolenza nei confronti della pubblica amministrazione. Il presidente dimissionario onorasse contratti e stipendi ai propri tesserati, che sta facendo fuggire, nel caso dopo parleremo del resto“- sostiene il primo cittadino. “Partiamo da un dato di fatto, ilFC 1927 è una società di diritto privato. Non è nel ruolo della pubblica amministrazione ingerire in questioni private, ancorché connesse a situazioni di un certo interesse per la collettività.