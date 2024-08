Ponsacco stagione al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sta per suonare il gong che decreta lo stop alle vacanze per la formazione dei Mobilieri. Oggi, alle ore 18,30, al centro de "I Poggini" inizierà la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia il 1 di settembre, mentre il campionato si avvierà l’8 settembre. Il rinnovamento tecnico e atletico è stato totale col preciso intento di chiudere una pagina negativa ed aprirne un’altra che ha come obiettivo un rilancio dei rossoblu ripartendo dal campionato di Eccellenza.