Olimpiadi Bassetti su Tamberi | perché con una colica ha la mascherina?

(Di lunedì 5 agosto 2024) Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova ha commentato la foto postata dal campione di salto in alto, che lo ritrae in ospedale con bocca e naso coperti da unachirurgica. “I migliori auguri di pronta guarigione dalla probabilerenale a Gianmarco. Una sola domanda: maun atleta con unarenale deve mettersi lacome avesse il Covid o altra infezione respiratoria? Chi è che l’ha deciso?” “Siamo rimasti l’ultimo Paese al mondo che obbliga la gente a mettere le mascherine”, osserva il medico. L’atleta azzurro è in partenza per Parigi e potrebbe essere ai nastri di partenza per la gara di mercoledì.