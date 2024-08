Nuovo centro sportivo Napoli il sindaco di Afragola | Progetto ambizioso ecco quando potrebbe essere inaugurato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildirivela i dettagli dell’incontro con De Laurentiis per ildel. 12 campi su 25 ettari, lavori dal 2025. Antonio Pannone,di, ha rivelato i dettagli di un incontro con Aurelio De Laurentiis riguardante unper ildel. L’intervista, rilasciata a Radio Marte, getta luce sui piani futuri del club partenopeo. Ildelad: i dettagli Pannone ha dichiarato: “Abbiamo parlato con ilincontrando De Laurentiis a Rivisondoli. Ringrazio il presidente per la disponibilità. Il: parliamo di 12 campi con un’area di 25 ettari.ha il suopiano urbanistico, è un passaggio fondamentale per la questione degli espropri che sarebbe affidata ad una società di trasformazione urbana.