La collega del bar sotto choc | Mi sono trovata l’incidente davanti Era il nostro gigante buono

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Vanilla caffè & cucina di Finale Emilia ieri è rimasto chiuso. I clienti che arrivavano alla spicciolata per la colazione della domenica mattina incontravano occhi lucidi e sguardi sconvolti. "Oggi siamo chiusi per Adam", si sentivano rispondere dal personale impegnato nelle pulizie del locale. La scomparsa improvvisa del 19enne di Poggio Renatico ha scioccato anche Finale. Qui Adam aveva studiato al liceo scientifico Morandi e qui lavorava come barista appunto al Vanilla caffè, uno dei bar centrali del paese. Ad imbattersi sabato notte nelè stata unadel ragazzo, Rita Veratti. "Domenica mattina alle 3 mentre venivo a lavorare a Finale ho trovato un incidente, era successo da due minuti – racconta – la macchina era irriconoscibile. La strada era chiusa. C’erano altri due ragazzi fermi con me. Mi hanno detto che era un incidente grave, con dei morti.