Donne e trapianto di capelli | i consigli dell’esperto per un intervento efficace e sicuro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildinellesta guadagnando sempre più attenzione come soluzioneper contrastare la perdita di, una condizione che colpisce molte di noi e di tutte le età. A differenza degli uomini, lepossono sperimentare diradamenti diffusi e non solo aree calve specifiche, rendendo spesso necessario un approccio personalizzato. Questonon solo aiuta a ripristinare la densità dei, ma migliora anche la fiducia in sé stesse e il benessere emotivo. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Antenozio, CEO di Capilclinic Italia – clinica specializzata che opera a Milano e in Turchia – che ci ha illustrato le tecniche più avanzate die i benefici a lungo termine di questa procedura innovativa. Uno degli aspetti più importanti deldiè il processo di recupero.