Djokovic il re dalle lacrime d’oro Ecco la medaglia inseguita una vita | Ho dato il cuore per questo match

(Di lunedì 5 agosto 2024) dall’inviato Se il tennis è lo sport del diavolo, solo un satanasso comepoteva compiere un’impresa simile. Nole ha completato la sua rincorsa, aveva già il record degli Slam vinti, ma neanche un argento olimpico sarebbe bastato a farlo sentire compiuto. Lui che invidiava a Nadal l’oro in singolare, forse anche a Federer quello in doppio, tanto teneva ai Giochi. Lui che alle doti tecniche e al talento e al lavoro ha sempre sommato un carattere da guerriero indomabile. Anche i guerrieri piangono, quando sentono che l’ultima battaglia è finita e possono tornare a casa. Ledi Nole con la testa nascosta nell’asciugamano sono l’umanissima reazione di un atleta che per una volta sembra un Terminator, anzi meglio perché lui l’obiettivo l’ha portato a termine. Con anche il career golden slam ovviamente: tutti gli Slam più l’oro olimpico.