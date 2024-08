Bassetti | Gli atleti nella Senna? Il mondo torna indietro di 100 anni Pasteur si rivolta nella tomba

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Oggi Louis, padre della moderna microbiologia, si. Far nuotare gliha riportato ildi 100“. La tocca pianissimo Matteo, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova diventato una celebrità in pandemia.giudica malissimo la balneabilità forzata del fiume che attraversa Parigi, scelto come campo di gara olimpico per il triathlon e il nuoto in acque libere. “Claire Michel è la prima triatleta delle Olimpiadi vittima dell’inquinamento della, l’atleta belga è ricoverata in ospedale a causa di un’infezione da Escherichia coli. Le acque del fiume sono putride e costituiscono un grave rischio per la salute degli”.avverte che “alla fine l’Escherichia coli è il minore dei problemi infettivologici che si possono contrarre