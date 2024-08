17enne trovata morta per strada di notte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una ragazza di 17 anni è statanellatra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, alla periferia di Pavia. Accanto a lei c'era un'amica, di 18 anni, in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e trasportata al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono gravi. Accanto alle due giovani, la polizia ha trovato un monopattino. La scientifica ha effettuato i rilievi: si attendono gli sviluppi investigativi per fare luce sul dramma.