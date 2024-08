Triple H | Logan Paul e Jacob Fatu usciti un po’ malconci da SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) Un altro grande PLE targato WWE è andato in archivio, aabbiamo assistito un po’ a tutto tra cambi titolo, tradimenti, ritorni e anche tanto wrestling di livello con mosse rischiose che hanno lasciato qualche segno sulle Superstar coinvolte. Visibile sin da subito è stato il problema occorso a, che dopo un volo dal paletto sul tavolo di commento si è subito tenuto la gamba e non è riuscito a rialzarsi a causa del dolore. Riguardo la sua situazione e non solo ha parlatoH nella consueta conferenza stampa post evento. “Spero non sia nulla di grave”ha avuto un grandissimo impatto dal suo arrivo in WWE, le sue abilità sul ring e il suo ruolo da distruttore hanno conquistato i fan e c’è stata subito un po’ di apprensione per le sue condizioni fisiche anche in vista dei possibili sviluppi nella storyline della Bloodline.