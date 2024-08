Perché Yusuf Dikec argento a Parigi 2024 nel tiro a segno spara con la mano in tasca?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 agosto 2024) Che bello quando un’Olimpiade ci regala personaggi, anche di sport che mai penseremmo di seguire, che restano impressi nella mente. ComeDikeç, turco, vincitore della medaglia d’nelmisto a squadre dai 10 metri. Sembra il protagonista di un action movie in cui l’anonimo impiegato in realtà nasconde insospettabili doti da killer freddissimo. Tutto questo per la naturalezza della sua posa:in, nessuna protezione, occhi sempre aperti. Tutto è studiato nei minimi dettagli e per motivazioni specifiche. Anzitutto, lainnon è simbolo di strafottenza. Gli serve per bilanciare la sua posizione (anche la sua compagna di squadra, Sevval Ilayda Tarhan, ha la stessa posa). Non è vero, poi, che non ha protezioni sulle orecchie. Nelle sue orecchie ci sono delle piccole cuffie intraricolari.