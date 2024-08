Parigi 2024 Malagò | colica Tamberi non bella cosa domani arriva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 ago. (askanews) – “? Ci ho parlato, ha avuto questarenale, non è certo unail 4 notte con la gara il 7, adesso è a Formia febbricitante,prende l’aereo e, certo non è unache si può augurare, ma il cuore e il temperamento da leone ce l’ha, vediamo di vincere anche questa di situazione”. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni, a proposito del ricovero del saltatore in alto, portabandiera e campione olimpico di Tokyo. L'articolononproviene da Ildenaro.it.