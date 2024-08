Nuoto | Thomas Ceccon dorme nel giardino del villaggio olimpico? La foto fa il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un’immagine che sta facendo ildel. Anche se non tutti i dubbi sono ancora sciolti. Nella mattina di oggi, domenica 4 agosto, in rete è cominciata a spopolare una, estrapolata da una breve stories su Instagram, ritraente un componente della Nazionale italiana intento a riposare neladiacente al. Secondo molti, si tratterebbe di, oro nei 100 m dorso. L’azzurro – la cui identità non è stata confermata – è ripreso disteso su una semplice tovaglia bianca, con le calzature tolte e con lo zaino dell’Italia vicino la testa. In molti pensano si tratti del nuotatore azzurro non solo per alcuni tratti somatici evidentemente simili e per la capigliatura famigliare, ma anche per le forti critiche avanzate verso la struttura di Saint-Denis dopo la mancata qualificazione alla finale dei 200 m dorso.