LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | alle 15 30 il via delle batterie dell’extreme De Gennaro alla caccia dei quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovatidella nona giornata di gara delladi Parigi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella nona giornata di gara delladi Parigi. Il programma giornaliero sulle acque di Vaires-sur-Merne vedrà in azione i canoisti per le. Dopo aver visto in azione gli atleti in questa specialità per gli impegni d’aperturacompetizioni, quest’oggi si inizia a fare sul serio con gli incontri ad eliminazione, dove non ci sarà spazio per gli errori. In campo maschile, l’Italia può puntare su Giovanni De. Il campione olimpico del K1 ha fornito ottimi segnali in queste prime uscite nella specialità debuttante ai Giochi.