Weekend in Trentino nella pace di Sagron Mis

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 agosto 2024) Il nome della località,Mis, non sfigurerebbe sulle mappe fantastiche del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. E anche il paesaggio è da favola: orti fioriti, boschi e prati incorniciati da montagne aguzze che al tramonto si tingono di rosa. Lontano dagli affollati centri turistici,Mis (1.066 metri di altitudine) si trova in, tra il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Non ha impianti di risalita, negozi alla moda, né sentieri affollati. Conta meno di 200 abitanti sparsi in numerose frazioni punteggiate da stalle e fienili, ed è il comune delpiù distante dal capoluogo.