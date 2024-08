Il talento di Dafne Keen va oltre Logan a Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024)ha catturato l'attenzione dei fan della Marvel quando è apparsa in(2017) nel ruolo di X-23, una giovanissima mutante che sembrava avere le stesse capacità die che era braccata dal governo. Quel film, che aveva segnato l'addio di High Jackam all'uomo con lo scheletro di adamantio, è stato il suo primo grande progetto e oggi, in qualche modo, viene resuscitato all'interno della trama di, il film con cui il mercenario chiacchierone entra nel canone cinematografico Marvel assieme a un gran numero di camei e personaggi che celebrano alcune vecchie glorie dimenticate. Oggiè di nuovo X-23 ed esiste la possibilità di vederla ancora in futuro (se la Marvel avrà il coraggio di sviluppare la sua storia in altri modi).