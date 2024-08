Conte fa sul serio | la decisione per Napoli-Modena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Il primo impegno ufficiale della stagione delè sempre più vicino:è carico e ha già preso un’importanteUn altro test oggi per ilprima di iniziare finalmente a fare sul. Dopo aver battuto il Brest mercoledì sera, nel pomeriggio la squadra di Antoniosfiderà il Girona (fischio d’inizio alle 18:30). Sarà l’ultima partita amichevole, dopodiché si comincerà con gli impegni ufficiali. Il primo in calendario è il turno di Coppa Italia contro il, in programma il prossimo 10 agosto. Si giocherà al Diego Armando Maradona eci tiene a partire con il piede giusto: per presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi e, soprattutto, per mettere subito nelle gambe e nella testa sensazioni positive in vista dell’inizio del campionato (18 agosto contro l’Hellas Verona).