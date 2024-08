Carini e Khelif due burattini | chi tira in ballo Francesca Cavallo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) "Sono molto orgogliosa di portare una medaglia per il mio Paese qui a Parigi. Ho lavorato molto duramente per essere qui. Questa è una vittoria per tutte le donne. Allah Akbar", esplode Imanedopo aver battuto ai punti l'ungherese Luka Hamori nel pugilato categoria 66 kg alle Olimpiadi di Parigi. La pugile si concede solo ai media algerini per evitare le domande sul suo sesso, su Angelae sulle decisioni dell'Iba che l'aveva squalificata e del Cio che invece l'ha voluta nel torneo olimpico nonostante gli alti livelli di testosterone. La vicenda è diventata un caso internazionale. La sovrapproduzione di testosterone da parte dell'atleta solleva interrogativi legittimi sull'opportunità di inserirla nel tabellone. Il caso ricorda quello di Caster Semenya, la mezzofondista sudafricana, ammessa ed esclusa più volte dalle competizioni.