Segreti di famiglia anticipazioni del 4 agosto

(Di venerdì 2 agosto 2024)didel 4La nuova serie turca “di” (Yarg?), in onda su Canale 5, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domenica 4andrà in onda un episodio ricco di colpi di scena. Ecco un’anticipazione di ciò che accadrà. Ricordo che la serie turca è disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity.didel 4Ceylin, Yilgaz ed Eren collaborano per raccogliere le prove necessarie a incastrare Engin e portarlo finalmente davanti alla giustizia. Tuttavia, Pars solleva dubbi sulla legittimità dei loro metodi e ne parla con Ilgaz. Eren informa Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell’auto appartiene a Inci, e decide di consegnare a Pars la multa trovata nel loro ufficio. Intanto, laKaya scopre che Cinar è scomparso dalla sua stanza.