Pronto soccorso completata l’area Open Space per l' alta intermedia intensità

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 1 agosto 2024 – Presentato il completamento delper l’deldell’ospedale San Donato di Arezzo. I lavori della Fase 2 - nell’ambito del più ampio progetto che riguarda tutto il PS - riqualificano e ottimizzano la logistica preesistente, e hanno riguardato, tra l’altro, il rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti e dei controsoffitti e la sostituzione degli infissi. Grazie alla riorganizzazione degli ambienti è stato inoltre possibile raddoppiare i posti letto disponibili nella zona ex Codice Giallo, passando da 8 a 16.è dotata di arredi e altre apparecchiature di ultima generazione per rispondere alle necessità dell’utenza presa in carico.