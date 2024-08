Pescate il sindaco contro i turisti ‘sporca e fuggi’ | Pranzo al sacco e immondizia ovunque | via i cestini dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Lecco), 2 agosto 2024 – Arrivano al mattino con gli zaini pieni di cibarie, si divertono, senza comprare nemmeno un ghiacciolo, intasano con le loro cartacce ideie – se isono pieni – le buttano per terra, poi la sera tornano a casa. Sono i “sporca e fuggi“, come li definisce ildiDante De Capitani, che in paese non li vuole più, perché sporcano e costano troppo. “Dal raffronto con i dati degli anni scorsi, ineidei parchi sono aumentati del 40%, un’assurdità – si lamenta il primo cittadino del paese che si affaccia sul lago di Garlate, il vero lago dell’Addio ai monti dei Promessi sposi, come sottolinea con orgoglio –. Questivengono nei nostri parchi pubblici portandosi le cibarie da casa, mangiano, bevono e ili lasciano qui.