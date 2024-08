Menù tipico e banda in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Domani e dopo domani nel centro storico di Massignano torna la manifestazione ’Massignano in note’, promossa dallamusicale cittadina, amministrazione comunale e pro loco. Domani pomeriggio alle 18,30 apertura degli stand gastronomici, alle 19,30 la sfilata per le vie del paese dellamusicale Città di Massignano, alle 20,30 l’esibizione di organetti e alle 22 musica con Dino e Gloria. Domenica s’inizia alle 9,30 con il raduno delle Fiat 500, alle 13 ’Pranzo in’ con piatti tipici del territorio: fegatini di pollo, gnocchi al ragù, prosciutto di maiale al forno e cicoria ripassata in padella, ma anche patatine fritte, fagioli con lardelli di maiale, braciole di maiale alla brace e panino con salsiccia.