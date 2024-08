Io in panchina? Che umiliazione alle Olimpiadi le superstar Nba scoprono il lato oscuro del Dream Team New York Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ che questi laproprio non è che non la sopportano. E’ che proprio non sapevano cosa fosse. Per cui quando a Jayson Tatum hanno chiesto dei suoi 17 minuti in campo contro il Sud Sudan lui ha detto: “Sicuramente un’esperienza umiliante”. Perchè Tatum non aveva giocato affatto contro la Serbia, nell’esordio olimpico delamericano. Ma come, dice lui: “vinci un campionato, un nuovo contratto, finisci sulla copertina di Sports Illustrated e di (NBA) 2K e poi resti seduto per un’intera partita. Quindi è stata sicuramente un’esperienza umiliante”. Per il Newsi tratta di “una gigantesca storia secondaria, o almeno la trama che cattura ogni sorta di attenzione in patria”. Insomma ledel basket americano stanno scoprendo la