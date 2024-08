Incidente sulla Statale 90 bis | domani l’ultimo saluto al sottufficiale Carlo Giangregorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terranno, presso la Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita di Pacevecchia, alle ore 12, i funerali dioriginario di Benevento attualmente in servizio presso l’Aeronautica Militare di Amendola, a Foggia., 38 anni, è tragicamente scomparso lo scorso 30 luglio a seguito di unstradale avvenuto lungo la90 bis, in località Santo Spirito, a Casalbore. L’impatto tra un camion e la sua auto è stato così violento da non lasciare scampo alla vittima. I soccorritori del 118 giunti sul luogo dell’hanno tentato di rianimarlo applicando una medicazione compressiva e intubandolo, prima di trasferirlo ai colleghi dell’elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi,è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.