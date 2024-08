Chiesa si entra nel mese decisivo L’Inter ha una speranza – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il caso creatosi intorno a Federiconel. Senza cessione ad agosto sarà un disastro per la Juventus, Gianluigi Longari dà aggiornamenti nel suo editoriale per Sportitalia. ATTIMI DECISIVI – Federicoha il contratto in scadenza nel 2025 e il rischio che possa andare dalla Juventus a parametro zero è veramente concreto. Se ne parla da giorni e tanti alimentano tale ipotesi, considerando anche il trattamento riservato da Thiago Motta nei confronti del giocatore. Sinel momento chiave, Gianluigi Longari ha scritto: «La fine del, quando sarà chiara anche la strategia di Federico. La Juventus attende con fiducia che la situazione si possa risolvere in maniera soddisfacente per tutte le parti in causa.