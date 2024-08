Cesena occhi su Celia Intanto De Rose è ai saluti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Asse caldo quello con l’Ascoli per uno scambio di giocatori che dovrebbe portare Raffaele(nella foto) in Romagna, mentre a fare il percorso inverso alla fine potrebbero essere in più di uno. I marchigiani hanno parecchi tasselli da mettere a posto per completare la rosa, e in cima alla lista dei nomi proposti dal Cavalluccio, c’è Simone Corazza, bomber che in due stagioni aha segnato 31 reti e che in C ha anche altri estimatori. Roberto Ogunseye, Matteo Piacentini, Luigi Silvestri e Ivan Varone sono altri nomi messi sul piatto per portare a casa l’esterno sinistro ex Spal e Alessandria, che Fabio Artico rivuole in squadra dopo le due stagioni condivise proprio con la maglia dei grigi piemontesi.