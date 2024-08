Arrestato il piromane ' notturno' | l' incubo è finito In due mesi ben 16 auto a fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lugo (Ravenna), 2 agosto 2024 – A poco meno di duedal primo degli addirittura sei raid incendiari (l’ultimo dei quali proprio la notte scorsa in via Risorgimento, dove sono andate adue Fiat ‘Panda’), i Carabinieri della Compagnia di Lugo questa mattina hanno tratto in arresto il’. L’uomo, nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto materiale incendiario, è accusato di essere il responsabile dei suddetti sei episodi che hanno complessivamente distrutto ben 16 vetture, arrecando pure danni a vicine abitazioni e attività commerciali. “Mi è giunta finalmente la notizia che tutti aspettavamo da oltre due– ha commentato la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –. I Carabinieri mi hanno appena confermato di aver individuato eil responsabile degli incendi alleche si sono verificati a Lugo, a loro va la nostra massima gratitudine.