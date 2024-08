Al via il Why not Blu Tour | l’onda blu di Venturo conquista i migliori locali d’Italia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non si fermablu di Ventura Aperitivo Mediterraneo - il nuovo liquore base per l’aperitivo creato dal team innovation di Diageo e ispirato alla bellezza e all’eleganza dei profumi e dei sapori delle coste del Mediterraneo – e si prepara a tingere di blu icocktail bar e beach bar italiani con il suo WHY NOT BLU. Un ricco programma di attività esperenziali che da nord a sud dello stivale porteranno i consumatori alla scoperta della Blu Hour: il momento di passaggio dal tramonto alla notte che diventa metafora del nuovo twist che il brand vuole dare al momento dell’aperitivo guardando oltre i classici e storici ‘rossi e arancioni’ per scoprire l’inaspettato blu diAperitivo Mediterraneo.