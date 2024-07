UFFICIALE ? Inter Women la 2004 Trevisan via in prestito | il comunicato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ha ceduto a titolo temporaneo la classe. Ilsul trasferimento del difensore.– “Il Cesena FC Femminile comunica di aver trovato l’accordo con l’FCnazionale () per ildel difensore Giulia. La classeè cresciuta calcisticamente nel Cittadelladove è rimasta fino al 2023, a settembre dello stesso anno si trasferisce a Milano, sponda, ed entra a far parte della primavera nerazzurra. Da un paio d’anni è entrata a far parte della nazionale under 19 La giovane veneta vestirà la maglia numero 5. Tutta la Società augura un grosso in bocca al lupo a Giulia per l’inizio di questa nuova esperienza in maglia bianconera”. Fonte: asdcastelvecchio.