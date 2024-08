Timothée Chalamet è Bob Dylan in A Complete Unknown | la sua voce sorprende

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)è pronto per vestire i panni di Bobin A, il biopic che ripercorre parte della vita di uno dei cantanti più amati di sempre. Un ruolo decisamente importante da portare avanti, soprattutto per via dei tantissimi fan affezionati che sperano di rivedereattraverso fattezze edel protagonista di Chiamami col tuo nome. Nonostante i primi dubbi, pare che l’attore stia facendo un ottimo lavoro.è Bobin “A” Un film che in tanti stanno aspettando con curiosità e trepidazione. A, che potrebbe uscire nelle sale già a dicembre 2024, si propone di raccontare uno spaccato della vita di uno degli artisti più amati di sempre: Bon