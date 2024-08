Sbarcati a Napoli 41 migranti salvati in mare da Emergency

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse nel porto dile operazioni di sbarco dei 41 naufraghi soccorsi dalla Life Support diil 29 luglio in acque internazionali della zona Sar libica, nel Mediterraneo Centrale. I 41 naufraghi, tutti uomini, di cui tre minori stranieri non accompagnati, viaggiavano a bordo di una piccola barca in vetroresina. L’operazione che ha portato al loro salvataggio è avvenuta la notte di lunedì 29 luglio tra le ore 3 e le 3.45. “Dopo tre lunghi giorni di navigazione siamo arrivati a, il porto assegnato alla Life Support per lo sbarco dei naufraghicon l’intervento di lunedì 29 luglio. In queste 72 ore – spiega Miriam Bouteraa, mediatrice culturale a bordo della Life Support – le persone soccorse hanno condiviso con noi le loro storie.