Salerno resta chiusa anche via De Renzi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAcompletamenteal trafficovia Salvatore de', la strada che collega il rione di Canalone e via Camillo Sorgente. Qui l'incendio che si è verificato nel pomeriggio di ieri ha causatouno smottamento con detriti e vegetazione incenerita rendendo necessario per motivi di sicurezza chiudere completamente il passaggio a persone e vetture. A complicare le operazioni di messa in sicurezza del costoneil fatto che l'aria sulla quale si deve intervenire è di proprietà privata ed è in questo momento in custodia giudiziaria della tribunale. Si procederà, molto probabilmente, in danno ai proprietari con una procedura di somma urgenza.