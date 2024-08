PizzAut e Autogrill lanciano un panino | parte del ricavato andrà all’inclusione delle persone autistiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si chiama GourmAut ed è uninclusivo sotto ogni punto di vista. Non solo perché nasce dalla collaborazione tra, l’associazione – omaggiata anche dal presidente Mattarella – che fa lavoraree ne promuove l’inclusione. Ma anche perché, con la sua forma inedita e circolare dalla quale vengono ricavate quattro porzioni, è ideale da gustare in condivisione. E poi è anche dannatamente buono: prosciutto di Praga, zucchine, robiola di bufala e pomodorini secchi. GourmAut si potrà gustare in ognid’Italia dal 30 luglio a fine ottobre, con l’obiettivo di devolveredele sostenere le attività a favore dell’associazione.