Incendio a Monte Mario | le impressionanti immagini riprese dai droni | VIDEO

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma ancora una volta è costretta a fare i conti con un vastoche ha causato danni, disagi e tanta paura tra i cittadini. Le fiamme hanno interessato la zona nord della Capitale, tra i quartieri Prati e, in linea d'aria a poca distanza dalla città giudiziaria di Piazzale Clodio e dalla sede della Rai di via Teulada. Altissima la colonna di fumo nero levatasi ieri dalla zona e visibile da gran parte della città., ledeidella Protezione Civile. Clicca qui o sul link qui sotto. Sono proseguite durante tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Intanto, il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha disposto l'apertura di un'inchiesta, per il momento contro ignoti, sul maxi rogo che ieri ha interessato e distrutto gran parte della collina di