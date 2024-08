Giovani autori Premio Carlo Bixio | candidature fino a 4 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si avvicina la scadenza per partecipare alla dodicesima edizione del, il concorso dedicato ai, tra i 18 e i 35 anni, di sceneggiature e concept per fiction televisive. Gli aspiranti sceneggiatori avranno tempoalle 18 del 4per inviare i propri lavori e poter partecipare al Concorso organizzato da Apa (Associazione produttori audiovisivi), Rti (Reti televisive italiane S.p.A.) e Rai (Radiotelevisione italiana S.p.A.). Tra le novità di questa edizione, si aggiunge l’adesione alda parte di SanPaolo Invest, del Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. SanPaolo Invest consegnerà unin denaro da 5mila euro all’autore che si contraddistinguerà per la proposta di contenuti di alta qualità e capacità di attrarre un pubblico internazionale.