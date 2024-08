Disney+ | i film e le serie tv da vedere in streaming ad agosto 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dalla terza stagione di The Bear alla quarta di Only Murders in the Building e il nuovosul pianeta delle scimmie, tutte le novità.è appena iniziato eriserva un mese estivo ricco di grandi sorprese e di ritorni attesi dai fan, sia per quanto concerne letv che per i lungometraggi. Sono diversi i titoli che cattureranno l'attenzione degli spettatori. Jeremy Allen White è pronto a tornare nella quarta stagione di The Bear, laambientata a Chicago, con protagonista il giovane che Carmy Berzatto. Attesa a fine mese anche la nuova stagione di Only Murders in the Building, con il trio di improvvisati investigatori composto da Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. The Bear Tutto pronto per il