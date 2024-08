Dario Matteoli morto a 27 anni la sindaca | Lo avevo visto poco prima dell’incidente siamo sconvolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Firenze, 1 agosto 2024 – Ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro un albero. Uno schianto terribile e ancora senza una spiegazione quello in cui ha perso la vita intorno alle 15 di ieri pomeriggio, a Signa,, 27, da pochi mesi assunto come esperto in scienze e tecnologie dei sistemi forestali dall’Unione dei Comuni Val di Bisenzio. Una tragedia che ha lasciato tutti: i familiari e i cari del ragazzo, nato a Pontedera e residente a San Miniato (Pisa), i suoi colleghi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (Dagri) dell’Università degli Studi di Firenze dove si era laureato e dove aveva poi vinto un assegno di ricerca portato avanti fino a pochi mesi fa, e ancora i colleghi dell’Unione dei Comuni, dove era entrato a lavorare da maggio.