Botte e sangue in Gad Arresto e tre denunce Summit in prefettura | Zona con aree calde

(Di giovedì 1 agosto 2024) La rissa di martedì in viale IV Novembre sarà al centro di un tavolo urgente in. Dopo la richiesta dell’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, il prefetto Massimo Marchesiello ha fissato per domani alla 10 la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro, i fatti dell’altra sera, con una decina di nigeriani coinvolti in una violenta lite nel cuore dellastazione. Un fatto, lo ricordiamo, che arriva a una settimana esatta da un altro episodio analogo, avvenuto all’angolo tra corso Piave e via Nazario Sauro. "Ho preso subito in carico la questione – ha detto Marchesiello –. Si tratta di unaparticolare con, comunque sempre monitorate. Faremo il punto della situazione e valuteremo quali servizi svolgere". L’incontro, al quale parteciperanno i vertici di tutte le forze dell’ordine, è stato chiesto da Lodi subito dopo la rissa.