AEW | Com’è andato il debutto di Kamille sul ring di Dynamite?

(Di giovedì 1 agosto 2024) La settimana scorsa aha fatto la sua comparsaex powerhouse femminile della NWA. il segmento che la vedeva coinvolta è stato un attacco a Britt Baker con conseguente schieramento al fianco di Mercedes Moné. Questa settimana era previsto il suoufficiale sul. Vittoria schiacciantepresentata ufficialmente come “Brickhouse”ha sconfitto facilmente Brittany Jade. A fine match Mercedes Moné è intervenuta al microfono asserendo che tutti a Greenville, South Carolina riconoscessero la sua nuova alleata. Ha continuato dicendo che è riuscita a far sospendere Britt Baker dagli EVPs (gli Young Bucks). Ricordiamo che Moné difenderà il titolo TBS contro Britt Baker ad AEW All In il 25 Agosto.