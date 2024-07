Uccisione di Haniyeh l’Iran chiede e ottiene una riunione del Consiglio sicurezza Onu Netanyahu rilancia | Continueremo la caccia ai leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ildidell’Onu è convocato alle 22 – ora italiana – di oggi, 31 luglio, per discutere degli ultimi episodi avvenuti in Medio Oriente. Lad’emergenza è stata chiesta dalper confrontarsi sulla «aggressione israeliana e gli attacchi terroristici di Beirut e Teheran». L’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite fa riferimento all’dell’alto comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, in Libano, e a quella delpolitico di, Ismail, in Iran. Entrambi gli episodi, ha affermato nella lettera indirizzata al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, «suggeriscono l’intenzione di intensificare il conflitto ed espandere la guerra in tutta la regione». Perciò,ha invocato «un’azione decisiva per affrontare queste violazioni e perseguire i responsabili».