Tutti i segreti per scegliere l' anguria giusta quella più dolce

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Siamo nel periodo clou dell’estate, e con esso anche l’è servita. Frutto di origine africana, anche conosciuto come cocomero – soprattutto a Roma dove è diffusa la cultura del cocomeraro, chiosco dove prendere una fetta diper mangiarla sul posto –, l’, è fresca, fa scena. E allora, quando non siamo vittime delle monoporzioni già belle sistemate e pronte all’uso nei banchi frigo dei grandi supermercati, possiamo spendere un po’ di tempo e dedicarci alla scelta di un’intera da condividere con gli amici nelle sere d’estate. Frutto universalmente riconosciuto, anche il New York Times ha dedicato una guida alla scelta dell’perfetta.