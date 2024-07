Timothée Chalamet | esperti di Bob Dylan approvano la voce dell' attore dopo il trailer di A Complete Unknown

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Secondo glie gli studiosi del cantautore, anche il più scettico apprezzerebbe l'impegnoa star nel ruolo L'arrivo deldi Asembra aver rassicurato buona parte dei fan di Bob, soprattutto per quanto riguardava non solo la scelta dicome interprete, ma anche per la decisione di quest'ultimo di cantare personalmente le canzoni del menestrello di Duluth. Con il solo fatto di aver firmato per interpretare Bobnel prossimo biopic di James Mangold, la megastar ventottenne si è messa volontariamente nel mirino dei fan più devoti diche, diciamolo, non si lasciano impressionare facilmente. Quando le foto dal set dihanno fatto il giro dei social media, la