NsN è il nuovo brano di LeUltimeParoleFamose ft Dunbo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E’ fuori NsN, ildift.per Altafonte/Boc Music Group/Lab22. Uscito NsN dift.Valentina Lattanzi, in arte, torna a distanza di qualche mese dall’uscita di Kintsugi, con un, di un dolce sapore estivo. LUPF con NsN, acronimo di Niente Salva Niente, conferma come il mood Soul e RnB sia la radice da cui sbocciano i propri lavori. Per la prima volta in ft. con il rapper, che regala aluna strofa rappata, NsN conduce nell’atmosfera urban tipica dei due artisti. Cosa rappresenta “NsN”? NsN è una canzone che parla di speranza e gioca ironicamente sull’accettazione degli errori.