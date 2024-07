Mezzo in avaria sei chilometri di coda sull’A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Firenze, 31 luglio 2024 – Ancora disagi in autostrada in questi giorni estivi. Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso trae ilcon la A1verso Bologna, si registrano 6dia causa di unpesante fermo in- ora rimosso - all'altezza del chilometro 268, in corrispondenza del quale attualmente il traffico transita su due corsie. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.