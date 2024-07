Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 | 2 argenti azzurri Italia stabile in top 10

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Conclusa anche la 5ª giornata di. Ildellevede l’stabilmente in top 10, ancora all’ottavo posto in una giornata senza medaglie d’oro, ma con 2 preziosi: il primo è arrivato dal quattro di coppia nel canottaggio, il secondo nel trap con Silvana Maria Stanco. L’sale a quota 13 medaglie: 3 ori, 6, 4 bronzi. Il podio delvede attualmente prima la Cina con 19 medaglie, 9 delle quali d’oro. Secondo posto per la Francia con 26 medaglie, 8 d’oro. Terzo gradino per il Giappone con 8 ori su 15 medaglie conquistate.