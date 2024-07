Denunciata 47enne litiga con la compagna e la ferisce al collo con coltello da cucina

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) San Felice a Cancello. Una discussione nata per futili motivi tra le mura domestiche è degenerata in pochi minuti accendendo gli animi e portando una delle due donne a ferire con undala propria. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a San Felice Cancello, nel casertano, dove i carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, allertati da alcuni vicini attraverso il numero di emergenza “112”, sono prontamente intervenuti. Presso l’abitazione segnalata i militari hanno trovato la vittima 53enne con una evidente ferita da taglio all’altezza dele, resisi conto della situazione, hanno immediatamente allertato i sanitari del servizio “118” che hanno trasportato la donna, non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta per le cure del caso.