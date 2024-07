Caso Khelif e Lin l’Iba contro il Cio | Non hanno i requisiti per competere con le donne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il dubbio se si tratti di atlete trans o intersex resta, ma di una cosa l’International Boxing Association è certa: dai test effettuati sotto la loro supervisione l’algerina Imanee la taiwanese Lin Yu-ting nonle caratteristiche percon le atlete. “Gli atleti non sono stati sottoposti ad un esame del testosterone, bensì ad un test separato e riconosciuto, i cui dettagli rimangono confidenziali. Questo test ha indicato in modo conclusivo che entrambi gli atleti non soddisfacevano i criteri di ammissibilità necessari e si è scoperto che avevano vantaggi competitivi rispetto ad altre concorrenti“, si legge in una nota del, giunta al termine di una giornata di polemiche, poi virata in mistero sul sesso biologico delle due alla nascita.