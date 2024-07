Asp del Delta un servizio che cresce | Sostegno e inserimento lavorativo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quello dello scorso anno per Aspè un bilancio tra "Consolidamento e Coprogettazione" ricco di risultati molto positivi per la sua mission, ovvero aiutare le persone più fragili della nostra società nei comuni di riferimento, che sono: Comacchio, Codigoro, Goro, Fiscaglia, Mesola e Lagosanto. Importanti i dati esposti, cha hanno visto Asp attivarsi nella gestione dei servizi sociali territoriali e professionali. In quello direttamente di una struttura residenziale per anziani (Cra Nibbio) a Comacchio e una residenziale per persone con disabilità grave e una diurna sempre per persone con disabilità (Csrd Il Faro) a Codigoro. Nella gestione delle politiche per il contrasto alla povertà, c’è stata la gestione diretta di alcuni servizi innovativi per persone con disabilità centrati sul tempo libero e sull’autonomia lavorativa e abitativa. I numeri.